Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari
Redacció
Castellví de Rosanes
El centre de benestar i residència per a gent gran Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, va celebrar el vintè aniversari. Hi van assistir diferents representants municipals per acompanyar el centre en una jornada tan especial, entre els quals l’alcalde i el regidor de gent gran.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme