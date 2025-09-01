Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC / Ajuntament de Martorell

Redacció

Martorell

El jove Xavi Carreño, de Martorell i jugador del cadet del FC Barcelona d’handbol, va viatjar a Düsseldorf per disputar el German International Youth Championships (GIYC), un prestigiós torneig internacional de categoria U17. Carreño forma part de la convocatòria blaugrana, que combina jugadors cadets i juvenils, i que al llarg de la temporada competirà contra alguns dels millors clubs europeus. El GIYC reuneix els millors equips alemanys i europeus i es presenta com una gran oportunitat de creixement i experiència internacional per al jove martorellenc i la plantilla de l’equip.

