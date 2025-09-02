Conscienciació
Martorell acull fins el 19 de setembre l’exposició «Europa, el nostre espai comú»
El Círcol de Martorell acollirà fins el 19 de setembre l’exposició itinerant «Europa, el nostre espai comú» produïda per la Diputació de Barcelona. La mostra proposa una reflexió sobre els valors que fonamenten la Unió Europea i el seu impacte en la vida quotidiana dels municipis, així com en el projecte de ciutat de Martorell. L’exposició s’articula en cinc àmbits que interpel·len la ciutadania i l’administració local. En ella es reivindica una ciutadania més sostenible, i corresponsable amb el futur del planeta amb accions com la recollida selectiva, l’ús d’energies renovables als equipaments municipals o els itineraris escolars segurs.
