Renovació
Les instal·lacions esportives de Can Pasqual, d’Esparreguera, estrenen temporada amb més màquines
Redacció
Esparreguera
L’equipament esportiu de Can Pasqual, d’Esparreguera, va obrir portes amb una nova sala de fitness i la renovació de les estructures i els equips d’entrenament funcional de la sala d’activitats. La sala de musculació compta amb noves màquines com la de treball d’escales, dues de treball dual o una cinta de córrer més, entre altres novetats. Durant la parada del mes d’agost, a més, es van realitzar diferents millores i tasques de manteniment a l’equipament per deixar-lo a punt de cara a aquest inici de temporada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó