Les instal·lacions esportives de Can Pasqual, d’Esparreguera, estrenen temporada amb més màquines

Les instal·lacions esportives de Can Pasqual, d’Esparreguera, comencen la temporada amb més màquines a la sala de musculació

Les instal·lacions esportives de Can Pasqual, d’Esparreguera, comencen la temporada amb més màquines a la sala de musculació / Ajuntament d'Esparreguera

Redacció

Esparreguera

L’equipament esportiu de Can Pasqual, d’Esparreguera, va obrir portes amb una nova sala de fitness i la renovació de les estructures i els equips d’entrenament funcional de la sala d’activitats. La sala de musculació compta amb noves màquines com la de treball d’escales, dues de treball dual o una cinta de córrer més, entre altres novetats. Durant la parada del mes d’agost, a més, es van realitzar diferents millores i tasques de manteniment a l’equipament per deixar-lo a punt de cara a aquest inici de temporada.

