Oci
Un mag, un concurs de truites i sopars de germanor protagonitzen la Festa Major de Can Dalmases
Redacció
Collbató
Els veïns del barri de Can Dalmases, a Collbató, van passar un cap de setmana ple d’activitats de festa major. Els més petits van poder gaudir de tallers de manualitats, pintacares i una sessió de ball. La màgia també hi va tenir un paper protagonista, amb l’actuació del Magno Mentalismo, que va deixar grans i petits bocabadats. Els dos dies festius també van comptar amb un sopar de germanor, que va servir com a punt de trobada del veïnat. Un dels moments més destacats va ser el concurs de truites. Nerea Rodríguez en va ser proclamada la guanyadora.
