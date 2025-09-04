Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un total de 379 persones participen a Martorell en el programa d’activitats esportives dirigides d’agost

Redacció

Martorell

El programa especial d’activitats dirigides ofert durant el mes d’agost al Centre Integral d’Esport i Salut, a Martorell, va tenir una bona acollida entre la ciutadania. En total, hi van participar 379 persones i s’hi van registrar 1.832 reserves al llarg de les sessions. La proposta, que la regidoria d’Esports va impulsar per primera vegada aquest estiu, tenia l’objectiu de mantenir l’oferta d’exercici físic durant el període estiuenc i facilitar que els usuaris no perdessin la rutina. Entre la programació s’hi van incloure activitats com zumba, body power, ciclisme indoor, circuit training, pilates, ioga i cardio box.

