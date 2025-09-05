Olesa ha d'elevar el terra d'una pista esportiva per evitar les filtracions d'aigua
L'obra pretén "salvar" el terra de la pista i el material esportiu de la humitat
L'annexa es va cobrir el 2019 amb una inversió que va superar es 110.000 euros
Redacció/E.B.
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha d'afrontar unes obres per evitar que la pista annexa al pavelló esportiu tingui filtracions d'aigua. Una obra que es fa dur a terme el 2019, fa 6 anys. En contret, s'ha creat una càmera d'aire perquè en el cas que hi hagi presència d'aigua no afecti la zona de joc. El primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, l'exalcalde Jordi Parent, ha explicat que la primera fase ha finalitzat i que la càmera d'aire permet que, encara que hi entri aigua, aquesta circuli per sota i no afecti ni el paviment ni el material esportiu”.
La segona actuació, prevista per aquest mes de setembre, se centrarà en l’adequació del terreny de la part nord-est de la instal·lació, amb la construcció de murs de contenció per evitar l’entrada d’aigua quan hi ha pluges intenses. I la tercera fase serà la instal·lació d’una nova escomesa elèctrica amb cablejat i comptador independent, que permetrà dotar la pista annexa de la potència necessària per instal·lar sistemes de climatització (fred i calor) a l’espai. La companyia elèctrica Endesa és l’encarregada d’aquesta última actuació, que s’hauria de completar abans de finals d’any.
Segons el regidor d’Esports, aquestes millores eren urgents per garantir unes condicions òptimes d’entrenament, especialment per al Nou Bàsquet Olesa i el Club Gimnàstica Olesa, les dues entitats esportives que regularment fan ús de l’equipament. “Les entitats esportives d’Olesa mereixen instal·lacions de qualitat”, ha assegurat Parent.
La pista annexa va entrar en funcionament el setembre de 2019, després que l’Ajuntament invertís prop de 110.000 euros en el cobriment de l’antic espai exterior. Les obres van consistir en la instal·lació d’una nau lleugera de 675 m², amb tancaments de xapa d’alumini i coberta de lona amb membrana de PVC, que es va afegir als 1.700 m² del pavelló de bàsquet, formant un complex esportiu amb més de 2.300 m².
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats