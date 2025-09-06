Esparreguera estrena una exposició sobre la colònia de més gran del país
La mostra arriba en el 175è aniversari de Can Sedó, on havien residit 2.000 persones, famílies dels treballadors
Redacció
L’Espai de la Terrissa d’Esparreguera estrena una exposició temporal dedicada a la Colònia Sedó amb motiu del 175è aniversari de la seva posada en funcionament com a fàbrica tèxtil. La mostra, que s'obre aques diumenge, consta de set plafons explicatius il·lustrats amb fotografies i conté també algunes peces de "gran valor històric", segons els impulsors, relacionades amb la vida quotidiana de la colònia. L’exposició forma part de les iniciatives programades per celebrar l’inici de l’activitat industrial a can Sedó fa gairebé dos segles, que tindran continuïtat aquest mes d’octubre i durant la tardor. La mostra permetrà fer una primera aproximació a la història de la Colònia Sedó i a la seva importància tant a nivell històric com en el moment actual. Es podrà visitar, de manera gratuïta, el primer diumenge de cada mes, de 10 a 13h, i també, sota demanda, en visites concertades.
L’exposició, amb el títol "La Colònia Sedó d’Esparreguera. 175 anys d’història", l’organitza l’Ajuntament d’Esparreguera amb la col·laboració del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i l’Associació per a la defensa del patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn. Amb textos de Josep Maria Cobos i Esther Hachuel, la mostra fa un recorregut des dels orígens de la colònia industrial al 1850 fins als nostres dies, i explica el creixement i les singularitats de la que va ser, amb més de dos mil treballadors durant molt de temps, la colònia tèxtil més gran d’Espanya i la segona fàbrica tèxtil més important del país. El recorregut històric detalla les fites clau d’aquesta indústria, que es va aixecar en els terrenys que anteriorment ocupava el molí fariner de Can Broquetas i es va mantenir en actiu durant més d’un segle arribant al seu punt àlgid durant el primer terç del segle XX.
L’espai expositiu, segons l'explicació dels organitzadors, inclou set plafons amb informació i fotografies i conté també algunes peces de gran valor històric relacionades amb la vida quotidiana de la colònia així com documents que es conserven a l’Arxiu Municipal d’Esparreguera. Es detalla de quina manera la fàbrica impulsada per Miquel Puig i Catasús va ampliar les instal·lacions i va augmentar-ne la capacitat energètica aprofitant el cabal del riu Llobregat fins a comptar amb un sistema de turbines que, en conjunt, proporcionava una potència de 5.215 cavalls, una mica menys de 4.000 kilowatts. La mostra també serveix per entendre les claus de la revolució industrial a Catalunya, un model singular del qual la Colònia Sedó és un dels exemples paradigmàtics, que va créixer i estendre’s al territori tot i no disposar de les matèries primeres essencials en la indústria tèxtil de la segona meitat del segle XIX: el carbó, el ferro i el cotó.
Més enllà de la producció tèxtil, l’exposició també il·lustra com la fàbrica esdevé una colònia industrial. Com s’estableixen els primers habitatges a finals dels anys 70 del segle XIX i com, a partir d’aquí, comencen a desplegar-se serveis com ara botigues, fonda, infermeria, església, escoles, teatre i biblioteca, fins al moment de màxima ocupació amb 1330 persones censades a la zona residencial. La mostra recull també escenes de la vida quotidiana a la colònia i explica com, a través de la vida associativa, el mercat setmanal i activitats del cicle festiu i religiós el recinte va acabar reunint les condicions pròpies d’un poble. L’ espai expositiu dedicat a la Colònia Sedó de l’Espai de la Terrissa d’Esparreguera explica també el tancament de la fàbrica a causa de la crisi del tèxtil que va patir Catalunya, quan encara donava feina a unes 600 persones.
La Colònia Sedó ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Local i forma part de la Xarxa de Patrimoni Industrial de Catalunya (XATIC) i de la “Ruta Europea de Patrimoni Cultural”, que aplega 51 països europeus. Actualment conserva encara un espai residencial, un museu dedicat a conservar i divulgar el patrimoni històric industrial, i un espai industrial actiu i divers que manté l’activitat empresarial a la colònia.
Des del passat mes de gener, l’Ajuntament d’Esparreguera, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els propietaris industrials treballen en col·laboració per establir una governança i un pla d’acció que permeti definir el futur de l’antiga colònia industrial. Aquesta tardor, l’Ajuntament d’Esparreguera organitza diferents activitats per commemorar el 175aniversari de l’inici de l’activitat industrial a la Colònia Sedó. Els gruix dels actes es concentraran el dia 11 d’octubre i tindran com a principal escenari el recinte de Can Sedó.
L’exposició sobre els 175 anys d’història de la Colònia Sedó es podrà visitar es podrà visitar a l’Espai de la Terrissa, de manera gratuïta, el primer diumenge de cada mes, de 10 a 13h, i també, en horaris convinguts, es faran visites concertades que cal sol·licitar escrivint espaiterrissa@esparreguera.cat o bé trucant al 93 666 35 27.
