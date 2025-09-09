Divulgació
El Centre d’Estudis Martorellenc torna a l’activitat amb l’estrena del pòdcast «El fil del temps»
Redacció
Martorell
El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM), després dels mesos d’estiu, va reprendre la seva activitat amb un innovador pòdcast: El fil del temps. Una iniciativa que vol servir per divulgar el coneixement de la història i el patrimoni del municipi. El primer àudio de la sèrie és una síntesi de la feina i les troballes a la darrera campanya d’excavacions al jaciment arqueològic de Santa Margarida. D’aquí i fins a finals d’any, l’entitat també muntarà una exposició sobre terrissa, farà actes per les setmanes de la Ciència i de la Pedra Seca i celebrarà un nou itinerari geològic: Quan Martorell no hi era.
