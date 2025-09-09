Inici de curs
Taller d’Escolta Jove per als docents de l’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve de Sesrovires
Redacció
Sant Esteve Sesrovires
El servei municipal de Sant Esteve de Sesrovires, Escolta Jove, va impartir un taller per al professorat de l’Institut Montserrat Colomer. En ell, es van dur a terme diverses activitats per tal de fomentar el benestar personal i relacional dins de l’entorn educatiu. Entre les activitats hi va haver dinàmiques convivencials, espais de reflexió i autocura. Aquesta iniciativa està pensada per afavorir l’autoconeixement per poder oferir una pràctica educativa més conscient. A diferència d’altres programes juvenils, Escolta Jove també treballa amb les famílies i amb els docents.
