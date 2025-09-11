Seguretat ciutadana
Martorell instal·larà 145 noves càmeres de videovigilància per "ampliar el sistema de seguretat ciutadana actual"
El valor estimat del contracte ascendeix a més de 190.000 euros
Gerardo Santos
Martorell s’uneix a l’onada de petites i grans ciutats catalanes que aposten per la videovigilància per reduir els índexs de delinqüència. L’Ajuntament del municipi del Baix Llobregat ha licitat recentment el contracte per al subministrament, instal·lació, legalització i connexió d’un sistema de 145 càmeres de videovigilància, així com per al centre de control; tot això, amb l’objectiu de «vetllar per la seguretat i vigilància i prevenció de possibles fets delictius i ampliar la seguretat ciutadana a la ciutat», segons consta en la documentació de la licitació. El valor estimat del contracte ascendeix als 191.879,75 euros (IVA no inclòs).
Actualment, Martorell amb prou feines disposa de 10 càmeres de videovigilància, i 12 més de lectura de matrícules, de manera que l’empresa que s’emporti el contracte per a la instal·lació de les noves també s’hauran d’encarregar del manteniment de les que ja estan instal·lades. Tant les antigues com les futures càmeres estaran connectades a la Policia Local de Martorell, i «totes les imatges i dades disponibles de seguretat ciutadana, seran tractades directament o indirectament amb finalitat de vigilància i prevenció de possibles fets delictius», consta als plecs tècnics del contracte.
El contracte detalla la localització de 130 de les 145 càmeres que s’instal·laran en quatre àmbits diferents, i quedarà pendent decidir la localització de les 15 restants. Es definiran 20 càmeres «on es registraran funcions intel·ligents de recerca forense, on s’inclourà la llicència necessària per a aquesta funció».
L’adjudicatària s’haurà d’ocupar de la senyalització vertical necessària per complir amb la normativa de protecció de dades; així mateix, gestionar la legalització de tot el sistema de videovigilància instal·lat davant la Comissió de Videovigilància de Generalitat de Catalunya (CVGC). A més, haurà d’assumir totes les modificacions del sistema que la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya determini per emetre l’informe favorable autoritzant la legalització de les càmeres fixes.
Protocol de seguretat
La documentació del contracte precisa els protocols de seguretat a seguir perquè es respecti la legislació sobre la protecció de dades personals, particularment de la llei orgànica 3/2018 i el reglament 2015/579 del Parlament Europeu. Així, en cas de passar alguna incidència, «només els responsables del sistema i del servei de manteniment degudament autoritzats podran fer les consultes pertinents del fons d’imatges». L’adjudicatari haurà de respondre, per tant, de totes les infraccions en què es podria incórrer en el supòsit que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general, les utilitzi de forma irregular.
L'adjudicatari està obligat, d'aquesta manera, a tractar les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés conforme a les instruccions de l’Ajuntament i no podrà aplicar-les o usar-les «amb una finalitat diferent a fi del contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per la seva conservació, a altres persones».
Possibilitat de creixement
El consistori ha procurat deixar la porta oberta a una possible ampliació del sistema de videovigilància municipal en la documentació de la licitació: «Des de l’ajuntament de Martorell es vol fer una aposta global de futur, de manera que es busca un sistema que permeti el seu desenvolupament futur per cobrir les diferents necessitats que la mateixa evolució del futur del municipi puguin anar requerint».
D’aquesta manera, les empreses licitadores hauran de garantir, mitjançant declaració responsable, que tots els elements a subministrar i les instal·lacions a realitzar permetran l’escalabilitat del sistema, amb la incorporació de nous punts de videovigilància. «El sistema haurà de ser configurable i reprogramable de tal manera que les instal·lacions inicials siguin integrables i adaptables completament al sistema en fases successives», conclou el text de la licitació.
