Un nou festival de música per a infants arribarà a Martorell / AJUNTAMENT DE MARTORELL

Redacció

Martorell

El Petit és el nou festival de música pensat per a infants i famílies. Se celebrarà el diumenge, 21 de setembre, a la Nau 2 de Ca n’Oliveres, a Martorell. La jornada s’allargarà des de les 10.00 fins a les 19.00h i oferirà música, tallers i espectacles familiars amb oferta gastronòmica.

