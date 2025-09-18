Mor Joan Monforte, exregidor a Olesa de Montserrat i un del pilars en l'inici d'ERC al municipi
Havia estat un dels caps de Mútua Intercomarcal i havia estat membre actiu d'Òmnium i l'Escola Municipal d'Arts i Oficis
Joan Monforte Serra, exregidor d’ERC de l’Ajuntament d’Olesa durant tres mandats (des del juny de 1995 fins al juny de 2007), ha mort aquest dimecres. Nascut el 1958, tenia 67 anys. A part dels anys com a regidor era una persona molt vinculada a la vida social del municipi i des del juliol de 2023 era el jutge de pau substitut. Professionalment, Monforte va ser director de l'àrea de Gestió i Desenvolupament de Mútua Intercomarcal. Aquesta tarda de dijous, a partir de 2/4 de 6, hi haurà la vetlla, i divendres, a 2/2 de 12 del migdia, es farà l'enterrament al cementiri municipal
Monforte va ser membre fundador de la secció local d’ERC i sempre ha estat vinculat al partit republicà. A les darreres eleccions municipals encara figurava al lloc 18 de la llista de Jordi Parent, que va ser alcalde en la primera part del mandat. Quan va deixar la política va continuar col·laborant amb la formació republicana com a militant.
El partit i l'Ajuntament d'Olesa han fet públic el seu condol a la família. "El seu més sincer condol a la família i amics per la seva pèrdua", ha piulat l'alcalde d’Olesa de Montserrat, Marc Serradó, que també ha destacat que “va ser regidor de l’Ajuntament d’Olesa, va treballar pel seu poble i també pel seu país. Com alcalde vull enviar el condol més sincer a la família, els amics, i també a tots els companys i companyes d’ERC d’Olesa”.
La notícia de la seva mort ha sacsejat el partit republicà. En un comunicat, la secció local d'ERC a Olesa lamenta la defunció de Monforte. "Plorem la pèrdua d’una persona compromesa, generosa i estimada, que va dedicar gran part de la seva vida a treballar pel bé comú i per millorar el seu poble”, han escrit el partit en una altra piulada, que incorpora un llaç negre de dol.
Jordi Parent, membre de l’equip de govern i portaveu de la formació local d’ERC, ha explicat que “és un cop molt dur per la família i també per la secció local d’ERC, ja que era membre fundador. Era una persona compromesa i generosa que ha treballat sempre pel seu partit, el seu país i el seu poble. Ho va demostrar quan va ser regidor de l’equip de govern i també a l’oposició”.
A part de la seva trajectòria política, Monforte també ha estat vinculat a entitats del país, com Òmnium Cultural, i del municipi, com a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, i havia col·laborat en iniciatives solidàries locals com la Campanya del Somriure, entre d’altres.
