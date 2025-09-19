Estafes bancàries cada cop més sofisticades: detinguda per suplantar un banc, enganyar un home gran i cobrar a través d'una casa d'apostes
L'engany consistia a trucar la víctima i fer-se passar pel departament d'antifrau de la seva entitat
Redacció
Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona de 33 anys com a presumpta autora d’una estafa a un home d’edat avançada de Martorell, a qui hauria enganyat fent-se passar per empleada del grup antifrau de la seva entitat bancària. La víctima, convençuda que parlava realment amb el banc i temorosa de perdre els seus estalvis, va acabar autoritzant diversos moviments que van suposar un perjudici econòmic de 5.400 euros.
Els fets es remunten al 24 de juliol, quan la víctima va rebre una trucada d’una persona que es feia passar per treballadora del grup antifrau del seu banc. La suposada empleada li preguntava si havia autoritzat un pagament elevat a una companyia elèctrica. Amb informació personal prèviament obtinguda, l’autora va aconseguir guanyar-se la confiança de la víctima, que per por de perdre els seus diners va seguir les instruccions que li donava i va acabar autoritzant un seguit de moviments bancaris en favor de la dona.
La investigació va permetre als Mossos seguir el rastre dels diners fins a una casa d’apostes d’Alacant. Allà, els responsables de l’estafa havien vinculat una targeta bancària a un telèfon mòbil i feien apostes pels mateixos imports estafats. Tot seguit les cancel·laven i retiraven els diners en efectiu, blanquejant així el capital obtingut.
Finalment, les indagacions policials van permetre identificar i localitzar una de les presumptes implicades, que va ser detinguda el 15 de setembre.
