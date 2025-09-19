UGTPresons esclata després d'una altra agressió a Brians 2: dos funcionaris més per afrontar l'augment de 313 interns en un any
Un intern deixa ferits dos funcionaris i el personal es veu obligat a activar l'alarma per l'amenaça que representaven altres reclusos que s'hi acostaven
Redacció
El nombre d'interns al centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ha augmentat en 313 en només un any. Així, al setembre de 2024 hi havia 1.465 reclusos; ara en són 1.778, segons les dades del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Per gestionar aquest increment, l'Administració ha destinat dos funcionaris més, la qual cosa indigna els integrants d'UGTPresons, en especial perquè les agressions no s'aturen.
L'últim d'aquests successos es va desenvolupar ahir, sobre les 9.30 hores, quan un intern que ja havia estat avisat que havia de recollir les seves pertinences i canviar de cel·la, s'hi va negar. A més de desobeir la indicació de la funcionària, el reclús la va amenaçar de mort perquè suposadament sap on viu i l'anirà a buscar quan surti en llibertat. Durant l'incident també li va dir que acabaria marxant en cadira de rodes.
L'agressivitat del pres es va anar incrementant fins al punt que va aixecar el braç amb la intenció de donar un cop de puny a la cara de la treballadora. Els seus companys la van ajudar i, entre tots, van reduir el penat. Ell, però, es va seguir resistint i va fer caure dos funcionaris, els quals van patir lesions com a conseqüència de l'impacte contra el terra. Encuriosits per l'episodi violent, altres interns van anar aproximant-se al lloc dels fets.
El perill era evident i va ser necessari activar una alerta. Malgrat que la situació va quedar sota control, els dos afectats van haver de rebre atenció mèdica. UGTPresons indica que, a Brians2, els funcionaris estan "desbordats", raó per la qual exigeix "desmassificar aquest centre" per mantenir "les garanties" de seguretat.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger