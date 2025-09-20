Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible inicia el curs amb més de 200 nous estudiants

Redacció

Manresa

El Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible, centre de referència i pioner en l’aplicació del nou esquema de formació professional, ha donat aquesta setmana el tret de sortida al curs acadèmic 2025/26 amb un acte institucional que s’ha celebrat en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Més de 200 nous estudiants van ser rebuts en una jornada que marca l’inici d’una nova etapa formativa en especialitats tecnològiques d’alta demanda al sector. Els estudiants s’integren en un model educatiu innovador que permet obtenir titulacions de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a través de l’acumulació de Certificats Professionals.

