Els traficants s'enfronten a les presons: continuen enviant drons a Brians sense por als nous inhibidors
La preocupació entre el personal augmenta perquè creu que els infractors acabaran burlant els nous inhibidors de les presons
Redacció
La mateixa setmana que els responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica informaven els sindicats de les mesures introduïdes per incrementar la seguretat a les presons catalanes, s'ha produït una agressió que ha obligat els serveis mèdics a prestar assistència a un parell de funcionaris lesionats i ha arribat un dron carregat de droga i un smpartphone a una de les instal·lacions del país.
Els dos incidents s'han registrat al mateix centre penitenciari: Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, un dels penals sotmesos a una major pressió, amb treballadors preocupats per les severes necessitats que, segons ells, han de suportar. Per exemple, en només un any, el nombre d'interns s'ha incrementat en 313, mentre que l'Administació, segons ha denunciat UGTPresons, només ha destinat dos funcionaris més.
L'últim episodi a Brians 2 s'ha desenvolupat la matinada de divendres 19 de setembre a dissabte 20, quan un dron va arribar al centre amb substàncies estupefaents i un telèfon intel·ligent, dues de les mercaderies que ocasionen més conflictes a l'interior d'aquests equipaments, des de sobredosis fins a extorsions, passant per comunicacions des de l'interior per coordinar l'activitat delictiva a l'exterior.
Aquells que treballen sobre el terreny consideren que si les xarxes criminals ho segueixen intentant és perquè estan convençudes que ho acabaran aconseguint. I llavors, afegeixen alguns afectats, seran capaços d'entrar qualsevol eina o material.
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Cinc restaurants de la Cerdanya per tastar la millor cuina tradicional