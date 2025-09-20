L’Ajuntament d’Olesa reclama la resolució urgent del tall de fibra òptica que afecta la localitat des de dijous
L'alcalde, Marc Serradó, veu "sorprenent i preocupant" que la companyia telefònica no prevegi quan se solucionarà
ACN
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha reclamat aquest dissabte la resolució urgent del tall de fibra òptica que afecta el municipi des de dijous al migdia. L'alcalde, Marc Serradó, ha dit que veu "sorprenent i preocupant" que les companyies telefòniques no hagin complert la previsió de reprendre el subministrament aquest divendres a les 8 del vespre i que no tinguin una previsió de quan es podrà resoldre el problema. De moment hi ha afectades unes 1.000 línies, que inclouen el mateix ajuntament, comerços, empreses i particulars.
La companyia Movistar ha informat al consistori que l'avaria s'ha produït a la central de la veïna Esparreguera i afecta diverses terminals de línies òptiques de diverses companyies que donen servei a Olesa. Des de l’empresa s’ha comunicat que el problema es deu a l’afectació de l’estructura del subministrament elèctric i que treballa intensament per resoldre el problema. Alguns clients de Vodafone també tenen problemes amb les dades mòbils i, per tant, l'internet als telèfons.
Mentre dura la incidència, el consistori ha habilitat un telèfon perquè la ciutadania hi pugui contactar. Serradó ha manifestat la seva indignació per la poca informació rebuda de la companyia responsable i reclama que se solucioni com més aviat millor. “Aquesta avaria ha alterat el dia a dia de l’Ajuntament, la ciutadania, els comerços, les empreses, les escoles i instituts, els equipaments, però no hi ha hagut cap incident greu", ha explicat l'alcalde.
Serradó ha parlat amb la delegació de la Generalitat a Barcelona, que també ha pressionat a les companyies, però "no ha estat suficient, no ha tingut èxit". Igualment, ha lamentat que no hagi rebut cap trucada ni hagi pogut parlar per telèfon amb les companyies, i que l'únic contacte sigui a través d'uns correus electrònics.
