L'hospital de Martorell iniciarà les obres d'ampliació de les urgències aquest 2025
La consellera Olga Pané ha visitat el centre per veure l'evolució d'unes obres d'ampliació global, que encara tenen un recorregut llarg, i on la Generalitat hi destina 32 milions
Les obres d'ampliació de l'àrea d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Deu de Martorell començaran abans d'acabar l'any 2025. L'equipament es troba en un procés de remodelació i creixement des del 2023. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat aquest divendres el centre per conèixer en profunditat els avenços en les obres d’ampliació i reforma que afectaran pràcticament la totalitat del centre. La consellera ha recorregut les instal·lacions amb el president del Patronat de la Fundació i alcalde del municipi, Xavier Fonollosa, i el director gerent del centre, Jordi Trelis.
El projecte d'ampliació complet, que transformarà profundament l’hospital, compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya a través d’una subvenció de 32 milions d’euros. Comportarà un increment del 25% en la superfície total del centre, amb una actuació que afectarà gairebé el 90% dels espais actuals. A més, l’àrea d’Urgències s’ampliarà substancialment, passant de 30 a 49 boxes, el que suposarà un increment del 63% en la seva capacitat i permetrà millorar l’eficiència i comoditat del servei.
L’hospital disposarà de 24 noves consultes externes, que elevaran a 56 el nombre total de punts d'atenció. L’àrea quirúrgica es reforçarà amb un nou quiròfan i una nova sala de parts i també es crearan nous punts d’atenció de l’hospital de dia -tant mèdic, com oncològic i pediàtric- per oferir un servei més especialitzat i modern.
En els primers dos anys d’obres s’han executat diferents actuacions que inclouen treballs estructurals i d’instal·lacions, així com els moviments previs necessaris per poder alliberar espais que seran destinats a les noves Urgències. L'ampliació de les Urgències s'executarà en diferents fases per garantir la continuïtat del servei i tindrà una durada aproximada de dos anys. Els primers treballs es concentraran en traslladar els gabinets de cirurgia menor a una altra ubicació provisional a la planta primera, així com ampliar el porxo d’Urgències, que donarà cobert a les ambulàncies i permetrà posteriorment l’ampliació i reubicació de la Farmàcia de l’hospital.
Abans d’acabar el 2025 es preveuen altres avenços importants en el conjunt del projecte. D'una banda, finalitzarà la urbanització de la plaça d'accés a l'hospital, que comptarà amb nou enllumenat exterior, jardineria i mobiliari urbà, i s’obrirà una nova porta d’entrada diferenciada per a les consultes externes, el que permetrà ordenar els accessos i oferir més confort a la ciutadania. D'altra banda, també està previst publicar el concurs de licitació per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de l’última fase de l’ampliació.
Visita a l’Ajuntament i al CAP de Martorell
La consellera Pané també ha estat avui a l’Ajuntament de Martorell, on ha signat el llibre d’honor i ha mantingut una reunió amb l'alcalde, Xavier Fonollosa, abans de visitar l’hospital.
Posteriorment s’ha adreçat al CAP del municipi per reunir-se amb els professionals de l’equip d’atenció primària i conèixer els projectes que estan desenvolupant, sobretot en el marc de la seva designació el passat mes de març com a Centre de Salut Integral de Referència (CSIR). Els CSIR són centres d’atenció primària que gaudeixen de més autonomia, nous perfils professionals i eines digitals per oferir una atenció més resolutiva i propera. N'hi ha 27 a tot Catalunya i es tracta d’una iniciativa que té per objectiu impulsar la transformació de l’atenció primària de salut i que s’avaluarà durant un any abans d’estendre el model a la resta de Catalunya.
