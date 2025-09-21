Tradició
Collbató clou una concorreguda festa major marcada per la cultura popular
Els carrers es van omplir d’activitats culturals, esportives i musicals n Es va homenatjar la Comissió de Festes de la Font del Còdol i els Diables Salnitrats
Redacció
Collbató es va vestir de gala des del 12 al 16 de setembre per celebrar la festa major. Els carrers es van omplir d’activitats culturals, esportives i musicals per a tots els públics.
Enguany, la festa major va homenatjar dues entitats locals: els Diables Salnitrats, que van celebrar el seu 10è aniversari, i la Comissió de Festes de la Font del Còdol, que va commemorar els seus 75 anys d’història. El pregó, a càrrec de la Comissió, i el Seguici del Pastor van donar el tret de sortida a un programa marcat per la gran participació ciutadana.
La cultura popular hi va tenir un protagonisme destacat, amb les activitats de foc dels Diables Salnitrats, les cercaviles i la trobada castellera, que van reunir veïns i visitants en un ambient festiu i de germanor. Les entitats locals, un any més, van ser l’eix central de la programació i van fer possible continuar omplint el programa de participació ciutadana.
La música va ser molt present amb concerts i actuacions per a tots els públics. L’aposta cultural es va reforçar amb la representació de l’obra de teatre El meu pare va anar a Cuba a càrrec del grup local La Forja i la presentació del llibre Corda Cànem a càrrec del seu autor, el veí de Collbató Joan Carles Libori.
Tot i el temps inestable, l’esport també va ser present a la festa major d’enguany.
El darrer dia de festa, el dimarts 16 de setembre, Collbató va retre homenatge a la seva gent gran amb una jornada plena d’activitats: la missa a l’església de Sant Corneli, un espectacle d’improvisació, la cantada d’havaneres i la tradicional Festa Homenatge a la Gent Gran.
L’Ajuntament va fer una valoració molt positiva de la Festa Major 2025 i destaca la implicació de les entitats i associacions locals, així com la participació del veïnat, que van permetre viure unes festes segures, diverses i amb un fort compromís veïnal.
