Collbató clou una concorreguda festa major marcada per la cultura popular

Els carrers es van omplir d’activitats culturals, esportives i musicals n Es va homenatjar la Comissió de Festes de la Font del Còdol i els Diables Salnitrats

La música i els concerts van tenir un protagonisme destacat

La música i els concerts van tenir un protagonisme destacat / Ajuntament de Collbató

Redacció

Collbató

Collbató es va vestir de gala des del 12 al 16 de setembre per celebrar la festa major. Els carrers es van omplir d’activitats culturals, esportives i musicals per a tots els públics.

Enguany, la festa major va homenatjar dues entitats locals: els Diables Salnitrats, que van celebrar el seu 10è aniversari, i la Comissió de Festes de la Font del Còdol, que va commemorar els seus 75 anys d’història. El pregó, a càrrec de la Comissió, i el Seguici del Pastor van donar el tret de sortida a un programa marcat per la gran participació ciutadana.

La cultura popular hi va tenir un protagonisme destacat, amb les activitats de foc dels Diables Salnitrats, les cercaviles i la trobada castellera, que van reunir veïns i visitants en un ambient festiu i de germanor. Les entitats locals, un any més, van ser l’eix central de la programació i van fer possible continuar omplint el programa de participació ciutadana.

La música va ser molt present amb concerts i actuacions per a tots els públics. L’aposta cultural es va reforçar amb la representació de l’obra de teatre El meu pare va anar a Cuba a càrrec del grup local La Forja i la presentació del llibre Corda Cànem a càrrec del seu autor, el veí de Collbató Joan Carles Libori.

Tot i el temps inestable, l’esport també va ser present a la festa major d’enguany.

El darrer dia de festa, el dimarts 16 de setembre, Collbató va retre homenatge a la seva gent gran amb una jornada plena d’activitats: la missa a l’església de Sant Corneli, un espectacle d’improvisació, la cantada d’havaneres i la tradicional Festa Homenatge a la Gent Gran.

L’Ajuntament va fer una valoració molt positiva de la Festa Major 2025 i destaca la implicació de les entitats i associacions locals, així com la participació del veïnat, que van permetre viure unes festes segures, diverses i amb un fort compromís veïnal.

