UGT reclama mesures per evitar que entri droga a la presó llançada des de drons
El sindicat indica que s'han d'accelerar els acords amb la Generalitat en matèria de seguretat i demana més personal per fer la vigilància
Els representants sindicas del grup UGT Presons exigeixen a la Generalitat que es prenguin mesures per evitar que entri droga a les presons i especialment mesures per evitar la que arriba a través de drons. La presència d'aquests aparells la darrera setmana ha provocat la reacció del sindicat. Els funcionaris fa temps que demanen més personai i mesures per evitar els nous sistemes perquè els interns rebin la droga. En aquest sentit, UGT demana que s'acceleri "l’inici de les proves en la detecció i inhibició de senyal per a drons en tot el recinte penitenciari, així com el disseny dels protocols necessaris", que "s'inicï també la prova piot "dels escàners corporals per detectar objectes prohibits" i insisteix amb la necessitat de "destinar més personal".
Asseguren les fonts sindicals que "aquesta setmana -tal com va explicar Regió7, "hem tornat a viure una nova escena surrealista al nostre centre penitenciari: l'entrada de drogues i telèfons mòbils per via aèria, mitjançant un dron. Un paquet sospitós es va detectar al parterre del mòdul MR-3. "A dins, expliquen, hi havia una mostra més del que entra impunement al centre: substàncies estupefaents, telèfons mòbils i altres tipus d’objectes prohibits", i asseguren que "aquest sistema d’introducció a distància mitjançant un dron, és la gota que vessa el got d’una situació insostenible i que fa temps que advertim".
UGT assegura que "no estem parlant d’un incident aïllat, sinó d’un modus operandi creixent que pot tenir conseqüències catastròfiques dins dels centres. El que avui són paquets de droga o terminals mòbils, demà poden objectes potencialment molt més perillosos i devastadors". Entenen que els problemes s'han agreujat en els darrers temps, "són cada cop més violents i sofisticats". "Estem sota atac per terra i per aire, literalment", reblen les mateixes fonts.
El sindicat indica que tot i que "s’està treballant intensament en l’aplicació de les mesures de seguretat que figuren a l’Acord Penitenciari 2024-2027 i encara que som coneixedors dels costos que això suposa, el ràpid i creixent augment dels intents d’incursió als recintes penitenciaris utilitzant aquesta tecnologia fa necessari accelerar al màxim possible la implementació dels detectors i inhibidors necessaris per evitar-ho".
I demana, també, una resposta política "ferma i valenta". La persona que creuen que ha de tenir el comandament de la lluita contra la droga als centres és Domingo Estepa, el nou director general d’Afers Penitenciaris, a qui reclamen que "demostri que està a l’altura per protegir els funcionaris de presons, i que no sigui només un altre responsable que permeti que ens continuïn envaint drons amb drogues, mòbils i qui sap què més, convertint els centres penitenciaris en una zona de ningú".
