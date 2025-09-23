Olesa posa el crit al cel per les 100 hores de durada d'una avaria de fibra òptica
Bona part dels telèfons del municipi van deixar de funcionar dijous i l'empresa no va trobar les primeres solucions fins diumenge al vespre
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat no entén com l'empresa Telefònica no ha resolt un problema de fibra òptica amb més de 100 hores d'incidència. El dijous, l'afectació va ser molt important, amb afectació general -empreses, comerços, serveis públics i particulars-, sense fíbra òptica. Aquesta situació es va allargar fins diumenge, quan es va recuperar bona part del servei, tot i que va quedar una afectació de, com a mínim, el 75% del municipi. Fins aquest dimarts, més de 100 hores després, no hi ha hagut un restablimenet pràcticament complet del servei.
L'alcalde d'Olesa, Marc Serradó, ha mostrat el seu malestar amb l'empresa Telefònica, que és qui ha fet l'estesa de fibra òptica del pais, no donés explicacions fins que una part del servei ha estat resolt. Fonts de l'Ajuntament han inciat que aquest dimarts es pot considerar que el l
Des de dijous al migdia fins ahir no hi va haver normalitat en el servei i a l'Ajuntament d'Olesa no entenen ni la durada del tall, que han trobat excessiva, ni la manca d'explicacions clares que van rebre mentre es va mantenir el problema. Només el diumenge, després que una part del servei quedés restablert, l'alcalde d'Olesa, Marc Serradó, va poder parlar amb un responsable de la companyia. Aquest diàleg, que havia estat impossible fins diumenge, va servir també perquè Serradó expliqués als resposables que allò que explicaven que estava resolt, en realitat no ho estava.
El problema que hi va haver va ser un tall de la xarxa per un robatori de coure a Esparreguera, segons li va explicar l'empresa a l'alcalde, dilluns, que va afectara la totalitat de la població d'Olesa. Davant del robatori, tècnicament, els treballadors de Telefònica van haver de fusionar línies, una feina lenta, però en aquesta operació hi va haver problemes i alguns punts van quedar sense fibra òptica, per tant sense connexió a internet. L'avaria d'Esparreguera ha quedat solucionada la nit de dilluns a dimarts, però a Olesa encara hi ha una seixantena d'abonats que no tenien servei. Els responsables de l'empresa han explicat que aquest tall era degut a un segon incident, diferent del primer.
Serradó, malgrat les explicacions de dilluns i dimarts per part de directius de Telefònica, és molt crític amb la primera informació que va rebre de manera confusa i considera que ha de canviar el sistema de comunicació amb representants públics de la ciutadania amb els ciutadans.
Reclamació per danys
Des del Servei Municipal d’Informació al Consumidor OMIC expliquen els tràmits que poden fer totes aquelles persones, autònoms professionals i empreses afectades per la interrupció del subministrament.
Tots els clients afectats s’han de posar en contacte amb la companyia comercialitzadora o distribuïdora i indicar que han tingut l’avaria. La reclamació per danys i perjudicis s’ha d’interposar directament a la companyia que presta el servei i aquesta està obligada a respondre en un termini màxim de 30 dies.
Des del servei d’informació al consumidor expliquen que habitualment, quan hi ha aquest tipus d’afectacions, l’empresa descompta el temps que no ha subministrat el servei el casel casos d’empreses i autònoms on l’afectació és més gran, si la resposta no és satisfactòria, recomanen interposar una reclamació al servei de consum, del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa.
Fonts de la institució han indicat que "aquesta reclamació es pot fer via telemàtica presentant una instància a l’apartat de tràmits de consum del web municipal, o bé presencialment, demanant hora a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o directament a Promoció Econòmica des d’on es presta el servei d’atenció al consumidor. En tots els casos destaquen que és important adjuntar a la queixa la factura de la companyia, concretant des de quan s’ha deixat de tenir el servei (dia i hora)".
