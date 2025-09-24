Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club de Dards d’Abrera celebra el seu torneig d’inici de temporada, al Casal Social de Les Carpes

El Club de Dards d’Abrera va organitzar amb gran èxit de participació el seu torneig d’inici de temporada, al Casal Social de Les Carpes. 48 jugadors i 12 jugadores varen exhibir un gran nivell de joc. La matinal va començar amb un esmorzar de germanor abans de l’inici de la competició. En categoria masculina el guanyador va ser Hilari Pons que va batre al seu company d’equip Enric Cid, tots dos jugadors de la Xarxa de Puig-Reig. . Quant a les fèmines s’alça amb la victòria la jugadora del C.D. Guardiola de Manresa, Vanessa Belmez.

