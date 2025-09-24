Esport
El Club de Dards d’Abrera celebra el seu torneig d’inici de temporada, al Casal Social de Les Carpes
Redacció
Manresa
El Club de Dards d’Abrera va organitzar amb gran èxit de participació el seu torneig d’inici de temporada, al Casal Social de Les Carpes. 48 jugadors i 12 jugadores varen exhibir un gran nivell de joc. La matinal va començar amb un esmorzar de germanor abans de l’inici de la competició. En categoria masculina el guanyador va ser Hilari Pons que va batre al seu company d’equip Enric Cid, tots dos jugadors de la Xarxa de Puig-Reig. . Quant a les fèmines s’alça amb la victòria la jugadora del C.D. Guardiola de Manresa, Vanessa Belmez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
Descobreix els logopedes més destacats de Manresa
Contingut patrocinat
El paper clau del sòl pelvià durant la menopausa
Contingut ofert per