Solidaritat
Collbató commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer
Redacció
Manresa
L’Església de Sant Corneli de Collbató es va il·luminar el passat diumenge de color violeta com a mostra de suport a les persones i famílies que conviuen amb l’alzheimer. L’objectiu va ser donar visibilitat a la malaltia i reivindicar més recerca i reconeixement.
