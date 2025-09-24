Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solidaritat

Collbató commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer

L'Església de Sant Corneli il·luminada de violeta

L'Església de Sant Corneli il·luminada de violeta / Ajuntament de Collbató

Redacció

Manresa

L’Església de Sant Corneli de Collbató es va il·luminar el passat diumenge de color violeta com a mostra de suport a les persones i famílies que conviuen amb l’alzheimer. L’objectiu va ser donar visibilitat a la malaltia i reivindicar més recerca i reconeixement.

