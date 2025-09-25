Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cultures

El festival El Petit a Martorell omple la nau de Ca n’Oliveres amb prop d’un miler d’assistents

Un moment del concert a Martorell

Un moment del concert a Martorell / Ajuntament de Martorell

Redacció

Manresa

El festival El Petit va viure el passat cap de setmana la seva primera edició a Ca n’Oliveres, amb un èxit rotund de participació. Prop d’un miler de persones van gaudir d’una jornada dedicada a la música i la cultura familiar, amb concerts, tallers i activitats pensades per a petits i grans. Tot i que la previsió de pluja va obligar a traslladar tota la programació a l’interior, el recinte es va omplir d’ambient i il·lusió durant tota la jornada. Amb aquesta primera edició, El Petit s’estrena amb la voluntat d’esdevenir un referent de la música familiar a Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents