Una furgoneta xoca contra un fanal i queda clavat sobre una pilona
El conductor ha resultat ferit a causa del sinistre
Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dijous a la matinada en un accident de trànsit a Martorell. El sinistre ha tingut lloc cap a les 3:00 hores quan una furgoneta ha topat amb un fanal i ha quedat clavat sobre una pilona.
Els Bombers han elevat el vehicle per permetre que una grua el retirés amb seguretat. Segons informa el cos, el conductor ha estat atès pel Servei d’Emergències Mèdiques i no es reporten més ferits.
