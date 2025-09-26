Esport
Més activitats en el nou curs del Projecte JESA a Olesa de Montserrat
Redacció
Manresa
El Projecte JESA a Olesa, per apropar l’activitat física als joves en espais públics i accessibles, ha iniciat temporada amb noves activitats com el pickelball i el tennis taula. La iniciativa es és fruit d’un conveni entre l’Ajuntament d’Olesa i la Diputació de Barcelona.
