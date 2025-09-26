Formació
El primer «Hackató Emprèn Jove» a Martorell reuneix més de 120 participants
Redacció
Manresa
El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner va acollir el passat dissabte el primer «Hackató Emprèn Jove», una competició d’innovació adreçada a joves nascuts d’entre el 1995 i el 2009 del Baix Llobregat Nord. Més de 120 nois i noies, organitzats en una quarentena d’equips, van treballar durant més de tres hores per resoldre reptes reals plantejats per empreses del territori com Lidl, Doga, Seat, Sorigué i la Fundació Hospital i Residència Sant Joan de Déu de Martorell.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys