El primer «Hackató Emprèn Jove» a Martorell reuneix més de 120 participants

Fotografia grupal del primer "Hackató Emprèn Jove" a Martorell / Ajuntament de Martorell

El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner va acollir el passat dissabte el primer «Hackató Emprèn Jove», una competició d’innovació adreçada a joves nascuts d’entre el 1995 i el 2009 del Baix Llobregat Nord. Més de 120 nois i noies, organitzats en una quarentena d’equips, van treballar durant més de tres hores per resoldre reptes reals plantejats per empreses del territori com Lidl, Doga, Seat, Sorigué i la Fundació Hospital i Residència Sant Joan de Déu de Martorell.

