Conscienciació

Abrera commemora la Setmana de la Mobilitat Sostenible

La bicicletada popular

La bicicletada popular / Ajuntament d'Abrera

Redacció

Manresa

Abrera va celebrar des del dimarts 16 de setembre fins al dilluns 22 la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible amb diverses activitats organitzades per l’Ajuntament. Enguany hi ha hagut servei de bus gratuït, una bicicletada popular i tallers de seguretat viària i medi ambient.

