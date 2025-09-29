Lleure
La Sala Jove de Sant Esteve Sesrovires arrenca la temporada amb un berenar participatiu
Redacció
Manresa
Una trentena de joves va participar el 19 de setembre en el Berenar Participatiu, l’activitat amb la qual la Sala Jove de Sant Esteve Sesrovires reprèn les activitats i que va servir per recollir les opinions del jovent. Aquest servei municipal continua tenint enguany un ampli horari de dilluns a diumenge. Els suggeriments dels trenta joves que van assistir van ser molt variats, com ara festa d’escuma, gimcana, acampada, kàrting, humor amarillo o un taller d’ungles. Els responsables de la Sala Jove estudiaran totes les propostes per mirar quines es poden incorporar a la programació mensual.
