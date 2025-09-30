Cultures
Martorell viu el primer tast de la Festa del Roser
Redacció
Manresa
Martorell va viure el primer cap de setmana intens amb la Festa del Roser, que va omplir carrers i equipaments de música, esport, cultura, tastos i espectacles per a tots els públics. Des dels Racons del Vimart i les presentacions literàries fins als concerts, festivals, activitats esportives i populars.
