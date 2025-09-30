Martorell viu el primer tast de la Festa del Roser

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cultures

Redacció

Manresa

Martorell va viure el primer cap de setmana intens amb la Festa del Roser, que va omplir carrers i equipaments de música, esport, cultura, tastos i espectacles per a tots els públics. Des dels Racons del Vimart i les presentacions literàries fins als concerts, festivals, activitats esportives i populars.

