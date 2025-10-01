Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tradició

Cuina de proximitat a la sisena Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera

Cuina de proximitat a la sisena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera

Cuina de proximitat a la sisena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera / Ajuntament d'Abrera

Redacció

Manresa

Abrera va acollir el passat cap de setmana la sisena edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. En l’esdeveniment va destacar l’esperit dels restaurants d’Abrera, amb la seva gastronomia basada la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents