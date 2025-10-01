Tradició
Cuina de proximitat a la sisena Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera
Redacció
Manresa
Abrera va acollir el passat cap de setmana la sisena edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. En l’esdeveniment va destacar l’esperit dels restaurants d’Abrera, amb la seva gastronomia basada la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat
