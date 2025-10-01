Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solidaritat

L'ONG Mans Mercedàries explica a Martorell el 31è Camp de Treball a Angola i posa la mirada a Kenya / Ajuntament de Martorell

Redacció

Manresa

L’ONG Mans Mercedàries va explicar la setmana passada a l’Auditori Joan Cererols del Centre Cultural el darrer Camp de Treball celebrat l’estiu passat. Responsables de l’entitat cooperant van detallar totes les tasques fetes a Angola i van agrair a particulars, entitats i institucions el suport prestat. Per acabar, es va anunciar la destinació del 32è Camp de Treball, que serà Kenya. Els responsables de l’ONG Montse Torras i Ton Toset van mostrar en un powerpoint la tasca realitzada durant tot l’any a l’Orfenat Kudielela i Escola Montserrat Puertas Vilanova de la localitat de Malanje, i a l’Escola Irmà Palacios de la capital, Luanda.

