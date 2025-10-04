Solidaritat
Abrera commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer amb diferents activitats
Redacció
Manresa
La delegació d’Abrera de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat (AFA) va commemorar un any més, en col·laboració amb l’Ajuntament, el Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre) amb diferents activitats al Casal de la Gent Gran. El lema de la campanya actual va ser ‘Teixim memòries, cuidem persones’ i va comptar amb un taller de risoteràpia, un cinefòrum i un bingo musical per commemorar aquest dia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
MGS Assegurances obre una nova oficina a Manresa per oferir una atenció més personalitzada
Contingut ofert per