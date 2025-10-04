Educació
Més de 1.500 joves inicien les extraescolars gratuïtes a Martorell
Redacció
Manresa
Més de 1.500 infants i joves van iniciar dimecres passat les activitats del ‘Martorell Educa 360‘, ‘XTRA360’, ‘Estudi Assistit’ i el programa de suport a la inclusió en horari extraescolar del curs 2025-2026 organitzades per l’Ajuntament del municipi.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
MGS Assegurances obre una nova oficina a Manresa per oferir una atenció més personalitzada
Contingut ofert per