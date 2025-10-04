Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 1.500 joves inicien les extraescolars gratuïtes a Martorell

Més de 1.500 joves inicien les extraescolars gratuïtes a Martorell / Ajuntament de Martorell

Redacció

Manresa

Més de 1.500 infants i joves van iniciar dimecres passat les activitats del ‘Martorell Educa 360‘, ‘XTRA360’, ‘Estudi Assistit’ i el programa de suport a la inclusió en horari extraescolar del curs 2025-2026 organitzades per l’Ajuntament del municipi.

