Solidaritat

Collbató commemora el Dia Nacional de l’Artritis

La Església de Sant Corneli il·luminada de verd

La Església de Sant Corneli il·luminada de verd / Ajuntament de Collbató

Regió7

Manresa

L’Església de Sant Corneli de Collbató es va il·luminar de color verd el passat 1 d’octubre per commemorar el Dia Nacional de l’Artritis, una malaltia que afecta milers de persones del nostre país i arreu del món. Va ser una mostra de suport a la gent que conviu amb la malaltia.

