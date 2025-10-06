Solidaritat
Collbató commemora el Dia Nacional de l’Artritis
Regió7
Manresa
L’Església de Sant Corneli de Collbató es va il·luminar de color verd el passat 1 d’octubre per commemorar el Dia Nacional de l’Artritis, una malaltia que afecta milers de persones del nostre país i arreu del món. Va ser una mostra de suport a la gent que conviu amb la malaltia.
