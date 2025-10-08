Ensurt per una fuita de gas en unes obres a Esparreguera
S'ha rebentat una canonada al carrer de Montserrat durant uns treballs
Regió7
Manresa
Una fuita a la xarxa de gas natural ha provocat un ensurt aquest dimecres a primera hora de la tarda a Esparreguera. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís de la fuita a les 16.25 hores. L'incident ha estat causat per una canonada rebentada en unes obres al carrer de Montserrat.
Al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, que han taponat la canonada. També s'han activat els tècnics de la companyia, que s'estan fent càrrec de l’avaria.
