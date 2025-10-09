Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve Sesrovires, plega després de 20 anys al càrrec
La segona tinent d'alcalde i portaveu del grup socialista, Roser Brosed, és la candidata per agafar-li el relleu
"Després de vint anys d’exercir amb orgull la funció d’alcaldia ha arribat el moment de fer el relleu”. Amb aquestes paraules, el socialista Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), ha anunciat que renuncia al càrrec que ha estat ocupant durant gairebé 20 anys. La data escollida per al comiat és el ple del dissabte 25 d’octubre, que tindrà lloc al Teatre Municipal El Casino. La segona tinent d’alcalde i portaveu del grup socialista, Roser Brosed, és la candidata per agafar-li el relleu mentre que Carbonell continuarà com a regidor del govern municipal de coalició (PSC-ARAses) fins a la fi del mandat, segons apunten des del mateix consistori.
En un missatge a la ciutadania publicat a les xarxes socials, el batlle explica que ha estat una decisió “molt meditada, però que és necessària i oportuna”. També indica que fa un pas al costat, però que seguirà fins al final del mandat com a regidor del govern “perquè estem compromesos amb el compliment d’un Pla d’Actuació Municipal”.
De 64 anys, Carbonell va accedir a l’alcaldia de Sant Esteve el 6 de febrer de 2006 i ha exercit el càrrec des d'aleshores, tret del període de juny 2015 a octubre de 2017. Abans de batlle, ja havia estat regidor d’Hisenda l’any 2003, cartera que ha ocupat en altres mandats i també en l’actual, a més d’Urbanisme, Cultura, Transició Energètica i Medi Ambient, i Barris. Des del 2015 és conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a més de portaveu socialista, càrrec que seguirà desenvolupant.
En el seu missatge de comiat, el polític expressa paraules d’agraïment per a tothom qui l’ha acompanyat en aquest projecte polític, des de companys i companyes de govern, personal municipal, regidors i regidores de l’oposició, a la ciutadania de Sant Esteve. “Tots aquests anys he après a apreciar molt Sant Esteve en el seu conjunt, la seva gent, el seu entorn, tant com pot fer-ho qualsevol persona que us vulgui el millor possible”, conclou.
El relleu
El Ple municipal de comiat se celebrarà al Teatre Municipal El Casino, dissabte 25 d’octubre, a les 11 del matí. Seguidament tindrà lloc una altra sessió plenària d’elecció i investidura de la nova alcaldia.
