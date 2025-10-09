Successos
Els fets delictius a Martorell van disminuir un 1,2% el 2024
Les dades oferides per la Junta Local de Seguretat situen el municipi "per sota de la mitjana catalana en taxa de delinqüència", destaca l’Ajuntament
Regió7
La darrera Junta Local de Seguretat de Martorell ofereix dades per a l’optimisme. Els fets delictius al municipi van disminuir un 1,2% el 2024, en comparació amb l’exercici anterior. La trobada, que va comptar amb la presència de tots els cossos i forces de seguretat que operen a la localitat, va estar presidida per l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts), i la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
Així, l’Ajuntament destaca que les dades situen Martorell "per sota de la mitjana catalana en taxa de delinqüència". L’alcalde Fonollosa ha valorat positivament que, més enllà del descens suau però generalitzat, la majoria dels tipus delictius han disminuït respecte l’any anterior. Tot i això, ha matisat que "sovint la ciutadania té sensació d’inseguretat, quan les dades no ho avalen". "És important informar la ciutadania que Martorell continua sent un poble tranquil i segur, i que vetllarem perquè així sigui", ha afegit. L’alcalde assegura, però, que l’augment aquest estiu de la plantilla de la Policia Local amb 16 nous efectius i el reforç dels patrullatges a peu i motoritzats "han contribuït a revertir aquesta percepció".
Per la seva banda, Díaz ha subratllat que el lleu descens de la delinqüència mostra que "la seguretat és un fet a Martorell". Tot i això, Díaz sosté que "cal treballar de manera constant i coordinada entre tots els cossos de seguretat per controlar i revertir la tendència de la corba delictiva".
És habitual que les dades de delinqüència que s’ofereixen a les juntes de seguretat locals dels municipis difereixin de les dades que publica trimestralment el Ministeri de l’Interior en el seu balanç de criminalitat. En aquest cas, la informació facilitada pel Govern dista de la facilitada a la junta de dimarts. Així, segons les dades del Ministeri, la criminalitat convencional (aquella que no té a veure amb els ciberdelictes) va créixer un 3,4% entre 2023 i 2024. Si es tingués en compte la ciberdelinqüència, el percentatge augmenta fins al 3,7%.
Instal·lació de càmeres de videovigilància
L’alcalde ha recordat que ja s’ha licitat la instal·lació de 147 càmeres de videovigilància, que s’afegiran a les 22 existents i als captadors de matrícules situats a les entrades del poble: "Aquest sistema també incorporarà intel·ligència artificial, que permetrà detectar incidències de manera automàtica i millorar la capacitat de resposta policial". Fonollosa també ha assenyalat que els delictes contra les persones s’han reduït, però que, malgrat l’evolució general positiva, s’ha observat un lleu repunt dels robatoris amb força en vehicles. Per aquest motiu, ha anunciat que les noves càmeres cobriran també les zones d’aparcament.
L’inspector cap de la Policia Local, Alfonso Sánchez, ha destacat la importància de la presència policial al carrer: "La gent m’atura i em comenta que estan molt agraïts perquè veuen molts agents, sobretot caminant o visitant comerços". "Calien més agents al carrer, i aquesta aposta per la proximitat està donant molt bons resultats", ha indicat Sánchez.
A la reunió també han assistit el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Lluís Sagarra; l’inspector cap de la Policia Local de Martorell, Alfonso Sánchez; el sergent de la Policia Local de Martorell, Jesús Barreiro; el cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d’Esquadra de Martorell, Òscar Carreras; el subcap de l’ABP, Jordi Martín; el comissari cap de la Regió Policial Metropolitana Sud (RPMS), Eduard Sallent; l’intendent subcap de la RPMS, Jordi Gràcia; el cap de la Policia Nacional de Cornellà, José Alejandro Marín; l’inspector responsable de Policia Judicial, Antonio Castillo, i el capità de la Guàrdia Civil, Carlos Aznar.