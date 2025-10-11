Un espectacle d’art lumínic uneix passat, present i futur de la Colònia Sedó en la celebració del 175è aniversari
L’alcalde del municipi vol que serveixi per “reivindicar un patrimoni de país” que cal “protegir i potenciar”
Àlex Recolons / ACN
Esparreguera celebra aquest dissabte el 175è aniversari de la Colònia Sedó amb un seguit d’actes que ha culminat amb un espectacle d’art lumínic que s'ha projectat en els espais més emblemàtics del complex com l’església, l’aqüeducte o la xemeneia helicoidal i que s’ha encarregat a l’estudi esparreguerí VPM Creative LAB. Per l’alcalde Juan Jurado, l’espectacle ha de servir per “reivindicar un patrimoni de país que cal preservar” i celebra que el faci una empresa local, referent del videomapatge, amb seu a la colònia. “Es miri com es miri uneix el passat, el present i el futur d’aquest lloc”, assenyala. Durant l’espectacle s'han projectat fotografies antigues de la colònia a la façana de l’església que han cobrat vida gràcies a la IA.
La commemoració del 175è aniversari de l’inici de l’activitat industrial a la Colònia Sedó arriba nou mesos després que institucions i agents econòmics, socials i culturals es comprometessin a reformar i “regenerar” el complex industrial, un dels més grans del sud d’Europa.
Per l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado, la celebració de l’aniversari ha de servir per “reforçar el vincle dels veïns del municipi amb la colònia”, d’una banda, i per seguir “potenciant la imatge exterior de la colònia i seguir reivindicant de cara a les institucions i de cara a l'opinió pública que cal preservar aquest patrimoni”, de l’altre.
El batlle recorda que Catalunya “té un deure històric” amb el seu patrimoni industrial i que, tot i que aquest va molt més enllà de la Colònia Sedó, seria un bon lloc on “posar els esforços” perquè es tracta de la colònia tèxtil “més gran i antiga de Catalunya i la que tenia una de les turbines més potents del món en el seu moment”.
Sobre l’acord per impulsar la colònia, Jurado reconeix que “és complex”, però considera que hi ha “una primera pedra” que és realista poder aconseguir com és la redacció d’un pla director que pugui establir, d’una vegada per totes, que s’hi farà 45 anys després que finalitzés la seva activitat.
Jurado insisteix que es faci el que es faci ha de respectar l’activitat que es manté al complex, perquè “museïtzar” tot l’espai és impossible i suposaria la seva mort definitiva. Aquí, el batlle recorda que al polígon hi operen moltes empreses punteres, entre elles una que hi fabrica robots sanitaris o VPM Creative LAB, referent internacional del videomapatge i encarregada de l’espectacle de llum que clourà la celebració de l’aniversari.
Espectacle d’art lumínic
L’espectacle ideat per l’estudi VPM projectarà imatges espectaculars i crearà hologrames en els espais més emblemàtics de l’antiga colònia tèxtil. A l’església i a la colònia helicoidal, un dels símbols del complex, s’hi projectaran dos videomapatges. Al de l’església, a més, s’hi projectaran fotografies antigues de la colònia animades amb IA i teatralitzades per reviure com era la vida al polígon industrial. A l’aqüeducte que portava l’aigua a la colònia s’hi farà un espectacle amb làser i jocs de llum.
Juan Nieto, cofundador de VPM Creativa LAB, explica que fa sis anys que tenen l’estudi a la Colònia Sedó i que els va fer especial il·lusió rebre l’encàrrec de l’Ajuntament. Destaca que a la colònia s’ha creat “un ecosistema molt interessant” d’empreses que s’ajuden entre elles. “Això no és com un polígon industrial, que són molt freds, aquí ens coneixem i ens ajudem tots”, assenyala.
Amb més de 10 anys d’experiència, “reivindicar un patrimoni de país que cal preservar”, on han portat la seva experimentació amb la imatge i les noves tecnologies.
Programació aniversari
A banda de l’espectacle d’art lumínic, la commemoració ha comptat amb una jornada de portes obertes a l’àrea industrial i al Museu de la Colònia Sedó, així com la inauguració de l’exposició ‘La Colònia Sedó. Teixint vivències i records’. Els assistents també han pogut gaudir de l’espectacle Nüshu, que posa el punt i final a la 5a edició del Festival de Circ Contemporani La Palanca, i del concert de la banda esparreguerina Tamagotxi.
