Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esport

El 17è Cros Escolar de Martorell reuneix més de 300 participants

El 17è Cros Escolar de Martorell reuneix més de 300 participants

El 17è Cros Escolar de Martorell reuneix més de 300 participants / Ajuntament de Martorell

Regió7

Manresa

El 17è Cros Escolar de Martorell, organitzat pel Martorell Atlètic Club en el marc de les Festes del Roser, va reunir 323 infants representant les diferents escoles del municipi, en una jornada marcada per l’esperit de companyonia i l’ambient familiar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents