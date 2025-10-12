Ensurt per l'incendi d'un cotxe a l'AP-7, a Martorell
El vehicle ha quedat completament calcinat
Regió7
Martorell
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi d'un cotxe a Martorell. El cos ha rebut l'avís a les 11:31 hores. Un vehicle que circulava per l'AP-7 s'ha cremat totalment al quilòmetre 170.
Els efectius desplaçats han extingit i segellat amb escuma el foc.
