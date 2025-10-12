Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt per l'incendi d'un cotxe a l'AP-7, a Martorell

El vehicle ha quedat completament calcinat

Un vehicle calcinat a Martorell

Un vehicle calcinat a Martorell / Bombers de la Generalitat

Regió7

Martorell

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi d'un cotxe a Martorell. El cos ha rebut l'avís a les 11:31 hores. Un vehicle que circulava per l'AP-7 s'ha cremat totalment al quilòmetre 170.

Els efectius desplaçats han extingit i segellat amb escuma el foc.

