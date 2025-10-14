Estafa més d'11.000 euros a sis persones fent-se passar per un empleat de banc a Martorell
L'acusat utilitzava el mètode "voice phishing", que consisteix a suplantar treballadors d'una entitat bancària per aconseguir contrasenyes i realitzar transferències fraudulentes
Regió7
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 21 anys com a presumpte autor de sis estafes comeses a Martorell. La investigació, iniciada al maig, va revelar que l’arrestat utilitzava la modalitat coneguda com “voice phishing” per enganyar les seves víctimes. Aquest tipus d’estafa consisteix a trucar la víctima fent-se passar per un empleat del banc i alertar-la de suposats moviments fraudulents al seu compte. L’estafador demana contrasenyes, pins i dades personals per fer transferències no autoritzades. Sovint, la por i la credibilitat aparent del missatge aconsegueixen que les víctimes autoritzin els moviments bancaris sense sospitar res.
Durant la investigació, els Mossos van localitzar sis víctimes que havien perdut més d'11.000 euros en total. L’arrestat també utilitzava terceres persones per contractar línies telefòniques i obrir comptes bancaris, de manera que els seus rastres quedessin ocults.
Finalment, els investigadors de Reus van identificar i detenir l’home el 8 d’octubre. Els agents de Martorell es van desplaçar fins a la ciutat per formalitzar la detenció relacionada amb els casos.
Segons els Mossos, el voice phishing és una tècnica d’engany que consisteix a suplantar personal d’entitats financeres per aconseguir dades confidencials de la víctima i sostreure’n diners o informació personal.
