Cultures

L'Església Sant Corneli de Collbató acull un concert de Mercè Sanchis / Ajuntament de Collbató

Regió7

Manresa

L’Església Sant Corneli de Collbató va rebre dissabte passat la pianista i organista Mercè Sanchis, que va oferir un concert d’orgue dins del marc de les Jornades Europees de Patrimoni a Collbató. El repertori, que va tenir un bon seguiment, va incloure obres barroques i romàntiques

TEMES

