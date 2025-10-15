Cultures
L’Església Sant Corneli de Collbató acull un concert de Mercè Sanchis
L’Església Sant Corneli de Collbató va rebre dissabte passat la pianista i organista Mercè Sanchis, que va oferir un concert d’orgue dins del marc de les Jornades Europees de Patrimoni a Collbató. El repertori, que va tenir un bon seguiment, va incloure obres barroques i romàntiques
