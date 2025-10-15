Tres detinguts per robar una furgoneta d'una empresa de repartiment amb més de 100 paquets a l'interior a Esparreguera
Els arrestats van aprofitar que la repartidora de l'empresa estava entregant un paquet per sostreure-li les claus i endur-se la furgoneta amb tot de paquets valorats en uns 3.500 euros
ACN
Dos homes i una dona han estat detinguts a Esparreguera (Baix Llobregat) després d'haver robat una furgoneta d'una empresa de repartiment amb 108 paquets valorats en uns 3.500 euros. Els fets van tenir lloc el passat diumenge, 12 d'octubre, quan la repartidora d'una empresa de logística va denunciar als Mossos d'Esquadra que li havien robat les claus de la furgoneta mentre estava entregant un paquet a un client. Els tres involucrats van ser detinguts després que haguessin buidat el vehicle i descarreguessin el material sostret al seu domicili. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Tan bon punt van rebre l'avís, la policia catalana va iniciar un procés de recerca en col·laboració de la Policia Local, que poca estona abans havia vist circular una furgoneta a gran velocitat. Els agents van acabar trobant el vehicle en una zona aïllada del municipi, però sense cap dels paquets que duia a l'interior.
A poca distància de la furgoneta, però, els Mossos van trobar un home que ja coneixien pels seus antecedents policials. Mentre l'identificaven, va aparèixer un altre vehicle amb dues persones a l'interior amb intenció de recollir-lo. A través de les càmeres de seguretat d'una empresa de la zona, els agents van comprovar que aquest vehicle havia marxat pel camí rural amb la càrrega robada de la furgoneta pocs minuts abans que arribés la policia.
Les tres persones van quedar detingudes. Són dos homes, de 31 i 19 anys, i una dona de 21 anys acusats d'un delicte de robatori amb força i d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle. Els arrestats van autoritzar l'entrada policial al seu domicili, on la policia va recuperar els 108 paquets robats.
