Abrera felicita quatre joves taekwondistes pels seus resultats

Els joves taekwondistes posen amb les seves medalles

Els joves taekwondistes posen amb les seves medalles / Ajuntament d'Abrera

Regió7

Manresa

Abrera va retre homenatge als taekwondistes Sergio Gázquez, Óscar Royo, Lucia Pineda i Hugo Da Fonseca pels seus excel·lents resultats en diferents categories del campionat de l’Open Ilyo Kyorugi de Pumses de la ciutat belga d’Aarschot

