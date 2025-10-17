Esport
Abrera felicita quatre joves taekwondistes pels seus resultats
Regió7
Manresa
Abrera va retre homenatge als taekwondistes Sergio Gázquez, Óscar Royo, Lucia Pineda i Hugo Da Fonseca pels seus excel·lents resultats en diferents categories del campionat de l’Open Ilyo Kyorugi de Pumses de la ciutat belga d’Aarschot
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»