Fotos de mòbil i trucades des del lloc dels fets: les claus de la investigació sobre el fill d'Isak Andic
La jutgessa intenta esbrinar per què la primera comunicació de Jonathan no va ser amb el servei d'emergències i vol descobrir si hi ha més imatges de l'indret on va caure l'empresari
J. G. Albalat / Germán González
La jutgessa de Martorell que investiga la mort d’Isak Andic, empresari i propietari de la companyia Mango, el 14 de desembre de l’any passat, ha reactivat el procés judicial i ha canviat fa uns dies la condició del seu fill Jonathan Andic, que ha passat de ser testimoni a investigat, segons fonts coneixedores de la investigació. L’empresari va morir després de caure des d’una alçada de 100 metres mentre feia una excursió amb el seu fill per un sender a prop de les coves de Collbató. El procés judicial per esbrinar què va passar continua sota secret de sumari.
Per ara, segons les mateixes fonts, la hipòtesi que es considera és que va ser un accident, tal com van apuntar les primeres investigacions dels Mossos. No obstant això, fonts properes a la investigació remarquen que el canvi de condició a investigat de Jonathan Andic, l’únic testimoni directe de la mort, està relacionat amb els dubtes que la jutgessa de Martorell té davant les suposades contradiccions en les dues declaracions que el fill del fundador de Mango ha fet davant els Mossos. Les fonts consultades assenyalen que la modificació de la seva condició processal estaria vinculada a la pràctica de noves proves.
En concret, amb aquest canvi, els Mossos podran examinar noves evidències relacionades amb Jonathan Andic, com ara les fotografies que va fer de l’escenari de l’accident del seu pare i que va mostrar a la policia en el seu telèfon mòbil, tot i que en un primer moment havia assegurat que no n’havia fet. Els investigadors de la comissaria de Martorell podran comprovar si al telèfon hi ha altres imatges o si se n’han esborrat. Tot i això, fonts policials continuen apuntant a El Periódico que la principal hipòtesi amb què treballen és que es tracta d’un accident, ja que no s’ha trobat cap prova del contrari. Un cop els agents ho comprovin, lliuraran al jutjat un nou informe per determinar si existeix alguna prova que apunti a un possible homicidi en la caiguda d’Isak Andic des de més de 100 metres.
La família
En un comunicat, i després que El País publiqués que s’estava investigant el fill de l’empresari, la família Andic ha defensat la innocència de Jonathan Andic i confia que el procés judicial “acabarà tan aviat com sigui possible”. La causa per la mort del fundador de Mango es va tancar inicialment, però el jutjat la va reobrir unes setmanes més tard després de rebre un primer informe dels Mossos. Els investigadors van lliurar un altre atestat al maig en què mantenien que tot apuntava a una mort accidental de l’empresari. Malgrat això, després de l’estiu van incorporar a la causa les declaracions de Jonathan, que han fet que el jutjat el declari investigat per poder continuar amb les diligències sobre la mort del seu pare, de manera que no es descarta, de moment, que sigui un homicidi.
Les diligències policials es van completar amb la declaració de diverses persones que es trobaven a la zona en el moment de l’accident, així com d’allegats d’Isak Andic, de 71 anys, que sabien que aquell dia tenia previst anar a passejar amb el seu fill per la zona de Collbató. L’empresari va caure per un precipici en relliscar en un punt del sender que s’estreny. Es tracta d’un tram en què només s’hi pot passar d’un en un i que no tenia barana de protecció. Jonathan Andic va afirmar que el seu pare havia caigut i que va trucar immediatament als serveis d’emergència, tot i que també es va descobrir que s’havia comunicat abans amb la dona del seu pare, segons diverses fonts.
