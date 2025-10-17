Olesa espera rebre l'exèrcit històric i milers de visitant el cap de setmana
El mercat i el campament de dissabte són dos dels grans reclams de la festa dels Miquelets
Regió7
Olesa reviu la seva relació amb la Guerra de Successió espanyola a través de la festa dels Miquelets, una commemoració històrica que ha arrelat absolutament. Tres dies plens d’activitats, recreacions i propostes familiars que combinen cultura, divulgació i festa popular.
La festa arrenca aquest divendres a les 21 h amb el seguici nocturn, que sortirà de l’Ajuntament i recorrerà els carrers fins a la Portalada renaixentista de l'església, on es farà la presentació dels regiments i el relleu de la flama. En aquell mateix emplaçament, a les 22 h, el conjunt Ministrers del Rec oferirà el concert La música dels Miquelets. Danses i marxes del segle XVIII, una proposta musical que recrea les melodies populars i militars de l’època.
El dissabte concentra el gruix de les activitats amb el muntatge del mercat barroc i els campaments, que són dos dels gran atrctius. De 10 a 21 h, la Plaça Nova i els voltants de l’església acolliran el mercat barroc, amb productes artesanals, mostres d’oficis i ambientació d’època. Com en els anys anteriors, el campament militar s’instal·larà a l'Espai pati del Centre Cultural Cal Puigjaner, i el campament civil a la Plaça de la Cendra, on hi haurà activitats familiars, servei de barra i recreadors de la ciutadania del segle XVIII.
Durant el matí, es podrà participar en diversos tallers: Broda la teva inicial, Saquets de tela i Corones de flors. A les 12 h i 17 h, l’Església de Santa Maria acollirà la representacions més importants i destacades de la Festa, el Consell de Guerra, amb actors locals interpretant un episodi històric ocorregut a Olesa el 1714.
A les 12.30 h, el Memorial 158 serà l’escenari de l’acte institucional, on hi intervindran el president de l'entitat i els representants de les autoritats locals i convidades. Aquest acte més solemne acabarà amb una salva de trets commemorativa. El matí es tancarà, a les 13 h, amb el vermut de taverna a la Plaça de la Cendra.
La principal protagonista de la tarda serà, a les 18 h, la Gran batalla al Parc dels Estricadors, que recrearà el combat viscut a Olesa fa més de 300 anys on fou capturat el “Capitán Maria”. La jornada culminarà al Parc del Porxo de Santa Oliva amb el sopar popular, a les 21 h, i el concert de nit, a les 22.30 h, amb les actuacions de Redorta Trio, ROS i DJ Ciscu Batilles.
El diumenge començarà amb la fira de degustació, que estarà d'11 a 14 h a la Plaça Nova. En aquest espai, que repeteix després de l'èxit de la seva primera edició, establiments locals oferiran un tast gastronòmics de proximitat. Paral·lelament, continuaran els campaments militar i civil, tot i que aquest darrer es trasllada a la Plaça Nova per acollir jocs d’època, tallers de brodat. A més, en col·laboració amb la Biblioteca Santa Oliva, torna una edició molt especial de l'hora del conte, a les 11 h a la Portalada renaixentista.
La pólvora tornarà a olorar-se pels carrers d'Olesa a partir de les 12.30 h. Partint de la Plaça de la Sardana, el carrers del nucli antic es convertiran en escenari de la batalla urbana, que culminarà amb l’ajusticiament del “Capitán Maria” a la Plaça Nova. En acabar la recreació, el grup de música Clarianes oferirà un concert de música de taverna en aquell mateix emplaçament per convidar a la gent a gaudir de la música i la gastronomia.
La festa clourà al Parc del Porxo a les 17 h amb La Pedregada, una de les activitats més esperades pel públic infantil. Els menuts de la casa construiran bombardes de farina i jugaran a capturar la bandera. En acabar s'oferirà xocolata calenta per a tots els participants.
Visites guiades
A part del Consell de Guerra, la divulgació històrica també es podrà gaudir a través de les rutes guiades, on els assistents podran aprendre tota la història que envolta La Festa dels Miquelets. "L’Olesa del 1714”, que consisteix en una ruta dramatitzada de la vida quotidiana durant el segle XVIII. L’altra ruta serà “Olesa de Montserrat i la Guerra de Successió”, per descobrir com van viure els olesans i olesanes aquest conflicte. També torna la ruta “La Festa dels Miquelets” adreçada a infants de 3 a 12 anys acompanyats per olesanes del segle XVIII i el mestre de minyons, on coneixeran qui són els miquelets.
