Un intern colpeja, esgarrapa i insulta dues funcionàries a Brians 2: "Una dona no em pot tocar, putes"
UGTPresons denuncia que l'administració "mira cap a un altre costat"
Dues funcionàries del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, han estat víctimes d'una agressió per part d'un intern al Mòdul 6 de la presó. Segons ha informat UGTPresons, en un comunicat, els fets van tenir lloc aquest divendres durant el recompte del migdia, quan els funcionaris van intentar traslladar un intern a una nova cel·la després que se'ls comuniques que hi havia un vidre trencat en la seva cel·la necessitava i havia de ser reparat.
Quan els funcionaris van intentar dur a terme l'operació de forma rutinària, l'intern es va negar de manera agressiva i va mostrar una actitud desafiant, cridant que "no es volia canviar", segons informa el sindicat. Tot i les explicacions del personal, l'intern va seguir resistint-se, fins que li va propinar una forta esgarrapada a la cara i al coll, provocant-li ferides a una de les funcionàries.
L'agressió va continuar quan, després de desfer-se dels funcionaris, l'intern va colpejar amb un puny el rostre d'una segona funcionària, mentre llançava puntades de peu contra altres treballadors que intentaven contenir la situació. UGT també explica que durant l'incident, l'intern va proferir greus insults i expressions masclistes com: "No me toqueis, putas, vosotras no podéis tocarme. Una mujer no puede tocarme, puta!".
Es va activar el Codi 2, un protocol d'emergència, que va mobilitzar a més personal per controlar l'agressió. Les dues funcionàries agredides van haver de ser rebre atenció mèdica, no només per les ferides físiques, sinó també per l'impacte emocional.
Aquest nou incident s'emmarca en una sèrie d'agressions que han tingut lloc al Centre Penitenciari Brians 2 al llarg del 2025, com les que van tenir lloc al gener, abril, juliol i agost. Aquesta situació que travessa el centre ha estat denunciada reiteradament pel sindicat UGTPRESONS, que exigeix mesures concretes per pal·liar la manca d'efectius i la sobrecàrrega de feina que incrementen el risc de violència.
