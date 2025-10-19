Commemoració
Més de 4.000 persones celebren el 175è aniversari de la Colònia Sedó a Esparreguera
Regió7
Manresa
La Colònia Sedó d’Esparreguera va reunir dissabte passat més de 4.000 persones en els actes de commemoració del 175è aniversari de l’inici de la seva activitat industrial. El moment culminant de la jornada va ser la Festa de la Llum, un espectacle artístic que va il·luminar els elements més emblemàtics de la colònia, com la xemeneia helicoidal, l’església o l’aqüeducte, amb projeccions audiovisuals, efectes lumínics, làsers i hologrames.
